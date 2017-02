A látogató

RENDŐR: Várom a rendelkezéseit, nagyságos asszonyom.

Z: Köszönöm. Nincs szándékomban bárkit is letartóztatni. De Güllen városának szüksége lehet magára. Mondja, be tudja hunyni időnként a fél szemét?

RENDŐR: De még mennyire, nagyságos asszonyom, különben hova jutottam volna Güllenben? Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása

Putyin Magyarországra látogat. E botrányos eset bejárta a világsajtó megfelelő részét, továbbá nem tetszik Sorosnak és Nulandnak – akit ugyan kirúgtak, de szelleme tovább él a Körúton belül – továbbá Junckernek és a többi hülye EU-s vezetőnek sem. Ezért aztán honi libsijeink is minden módon hangot adnak ellenkezésüknek. Tüncizni is akartak, de elhajtották őket, ezért inkább sajtótájékoztatót tartottak és az összes médiafelületen – amik ugye nincsenek, mert elvették tőlük – komoly „elemző” cikkek jelennek meg arról, hogy Putyin ittléte miféle infernális következményekkel jár. Én tudom, hogy a nyájas olvasó nem bújja a libsi sajtó eme gyöngyszemeit, ezért alább összefoglalnám mindazon szörnyűségeket, melyek ránk leselkednek.

Az orosz gáz rossz. Azért mert nagy mennyiségben tartalmaz diktatúrát és az rosszul ég. Ellentétben a nyugati gázzal, ami ugyan szintén az oroszoktól érkezik, de a Bundesmutti keszkenőjén átszűrve eltávolítják belőle a diktatúrát. Ettől olyan finom, demokratikus gáz lesz, hogy inhalálni lehet vele.

Az orosz atom is rossz. Függőséget okoz. Ha megvesszük tőlük akkor csak tőlük vehetjük az uránt. Igaz, ha az amerikaiak építenék akkor meg csak tőlük, de az más. Az oroszok nem is tudják finanszírozni, nincs pénzük rá. Mi viszont csődbe megyünk a költségektől. (Hogy hogyan, ha nem tudnak rá pénzt adni, az rejtély.) Az áram ára csökkenni fog, a jövő a megújulóké. Miért? Csak. Mert mi mondjuk és mi tudjuk, mert minden nap dúsított uránt reggelizünk. Lengyel László is kimutatta. Legalább kétszer.

Ha megépítik Paks II-t, akkor biztosan bevonulnak az oroszok építőmunkásnak álcázva, az MSZP felveszi az MSZMP nevet, és új logója ötágú, izé.. öt szirmú vörös szegfű lesz, kinevezik Orbánbasi elvtársat első titkárrá és majd leshetünk, mikor Paksot Putyinográddá nevezik át és a Krímhez csatolják.

Putyin látogatása súlyos politikai kockázatokat hordoz. Felbomlik tőle az EU, Juncker áttér a tartós tejre, Verhofstadtnak kinő a harmadik metszőfoga. Esetleg Schultz leérettségizik. Mondjuk ez azért nem biztos, semmiképpen sem akarok túlzásokba esni. Valójában ő már hazatért, hogy megküzdjön a kancellári tisztért, de továbbra is a magyar demokrácia ütőerén tartja az ujját. Sok esélye ugyan nincs a kancellárságra, bár ezeknél a németeknél sohasem lehet tudni. Osztrák káplár például már volt.

Putyin azért jön, mert át akarja adni Orbánbasinak a civilek kiirtására a KGB által szőtt ördögi tervet. Ezt Putyin otthon már kipróbálta és működik. A terv működésbe lépése óta Soros György már orosz vodkát sem mer inni.

A látogatással egy időben felavatják Vaszilij Ivanovics Csapajev szobrát. A szobor lovon ábrázolja a nagy hadvezért, jobb kezében kivont atomerőművel, mellyel fenyegetően int Brüsszel irányába. A szobrot Putyin és Orbánbasi, kart karba öltve megkoszorúzzák. Ugyanakkor oda és visszafelé is kórusban leköpik a magyar függetlenséget.

A látogatáshoz gratulál Donald Trump, az USA elnöke. Az üdvözlő táviratot az amerikai nagykövet térdet hajtva, aranytálcán nyújtja át Putyinnak. Aki – fején a Monomach-koronával fensőbbséges arckifejezéssel veszi azt át és 100 rubel borravalót ad a nagykövetnek.

A haladó sajtónak kiszivárogtatták, hogy végül, de nem utolsósorban, kitör a harmadik világháború is, egy előre kitervelt forgatókönyv szerint. Ennek értelmében ukrán paramilitárisok kifosztják az OTP ukrán leány-bankját és ellopják Orbánbasi ott őrzött futball-cipőjét. Ennek hatására Magyarország hadat üzen Ukrajnának, az oroszok beavatkoznak az oldalunkon, mindenki más az ukránok oldalán és már hullanak is az atombombák.

Még nekem is, aki már nehezen lepődik meg, meghökkentő ahogyan valami láthatatlan karmester intésére egyszerre felzendült a haladó sajtó. Olyan szép uniszónóban szól az egész, hogy ahhoz képest az egysíkúnak mondott kormányzati propaganda a bagdadi piacteret idézi. Természetesen az előtt mielőtt felrobbantanák. Mindezt természetesen a pluralitás és a vélemények sokszínűsége nevében.

