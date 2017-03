„Nem mindegy, hogy mi célból hazudunk: hogy megőrzünk, vagy elpusztítunk-e vele valamit.” Nietzsche

Weyer Béla a HVG jeles újságírója hódolt annak idején ama fura szokásnak, hogy cikkeket írt a Süddeutsche Zeitungnak, majd – a szerző megjelölése nélkül – a libsi sajtóban idézte azokat, mint a „mértékadó” nyugati orgánumok véleményét kies hazánk viszonyairól. Innen ered a címben szereplő „weyerbélázás” szakkifejezés.

Újfent megkaptuk a magunkét. Ezúttal a méltán nevezetes, berlini székhelyű Democracy Reporting International (DRI) húzta ránk a vizes lepedőt. Napvilágot látott ugyanis a berlini szervezet „kutatása” mely öt területen is rettenetes állapotokat tár fel fatornyos hazánk viszonyai tekintetében. Aki kíváncsi rá az itt elolvashatja magyarul. A fordítással – gondolom – nem sokat kellett vesződni, miután a mű ékes anyanyelvünkön íródott eredetileg is. Nem javaslom azonban a tanulmányozását, mert méla unalom lengi be az egészet.

Az említett öt terület ugyanis nem más mint a szokásos:

Alkotmánybíróság Strasbourgi bíróság Média Kvóta-népszavazás Mészároslőrinc

Valamely súlyos mulasztás miatt a migránsok kimaradtak a jelentésből. Nem kockáztatok sokat, ha megjósolom: fejek fognak hullani a DRI vezetésében. Ilyen súlyos mulasztás nem maradhat megtorlatlanul.

Ami a weyerbélázást illeti, az alkotmánybíróságról szóló jelentésrész például bevallottan a nagyon független Eötvös Károly Közpolitikai Intézet készítette a DRI-nek. Már várom is a nevezetes, Majtényi vezette szervezet, Soros György – aki amúgy a DRI mögül is integet – arcképével illusztrált, felháborodott közleményét ama súlyos tényről, hogy egy nevezetes, független, külföldi intézmény is észrevette, valami nem stimmel a magyar alkotmánybírósággal.

Nem tehetek róla, de engem és gondolom sok olvasót is csak a méla unalom fog el efféle hírek hallatán. Azon gondolkodik az ember, hogy vajon tényleg ennyire ötlettelenek, vagy csak nem fizetnek nekik eleget, hogy kitaláljanak valami újat.

Az hogy Soros elmeséli Sorosnak, hogy nem úgy mennek a dolgok ahogyan ő szeretné, meglehetősen egyhangúvá teszi a politikai napirendet.

Sem a weyerbélázás ténye, sem pedig annak tartalma nem hordoz semmi újat. Márpedig az újdonság a nép ópiuma – nem a vallás, az olyan régimódi – tehát elengedhetetlenül szükség lenne rá; felcsigázandó a lankadó érdeklődést a balliberális követelések iránt. Különösen most, a választások közeledtével, mikor a baloldali pártok körbeálltak és a „mandátum” vezényszóra egymás hátába mártották tőrüket.

Csak remélni tudjuk, hogy hallgatnak a „Piszkos Fred” című regény sokat próbált kocsmárosára és nem húzzák ki, nehogy elvérezzenek nekünk. Belepusztulnánk az egyhangúságba.

Nem is foglalkoznék a jelentés megállapításaival, tekintettel arra, hogy azok semmi újat nem tartalmaznak. Talán némi módszertani újdonság, hogy a tudományosság jegyében számokat rendelnek a rettentő eredményekhez.

Mert a számok nem hazudnak. Csak azok akik leírják őket.

Így azután nagyjából olyasfajta megállapításokat látunk, mint hogy 327%-al dühösebb vagyok Orbánra mint tegnap. Ezért az injúria növekedésének csak a kutatók számítógépeinek számábrázolási képessége szab határt.

Miután az úttörő ahol tud segít, néhány új, érdekes hírrel járulnánk hozzá a libsi sajtó napirendjéhez. Már csak azért, hogy lássák, belénk, fasisztákba is szorult együttérzés. Híreink – ígérjük – újszerűek lesznek és ezért alkalmasak a közönség érdeklődésének felcsigázására.

A népszerű színészt Nagy Ervint – ellenzéki nyilatkozata nyomán – alattomosan megfosztották a „Kincsem” című film főszerepétől, azon nevetséges indokkal, hogy Kincsem kanca volt. Alföldi Róbert tiltakozásul transzcsődörnek öltözött.

Megfilmesítik „ Hogyan lettem tökéletes ” címmel, Fekete-Győr András naplófeljegyzéseit azokból az időkből, mikor a nagy államférfi még nem volt az. A szükséges pénzt az alkotók Andy Vajna kaszinójában nyerték, az „itt a piros, hol a piros” nevű szerencsejátékon. Iparági pletykák szerint a film rendezője Dudás Gergely, az Index főszerkesztője lesz.

A felcsúti kisvasutat meghosszabbítják Brüsszelig, hogy azután a Mészáros-fiúk bőrkabátban, páncélvonattal támadhassanak az EU-ra.

A paksi kikötőben – teljes titoktartás mellett – vízre bocsájtották az orosz tervezésű „Búvár Kund” nevű, atomhajtású folyóalattjárót. A hajó fő feladata az LMP népszavazási kezdeményezésének megtorpedózása lesz.

Miután rettegnek, a kormány úgy döntött, hogy bevezetik az Orbán-naptárt, ahol március 14-e után rögtön 16-a következik. Juhász Peti videóüzenetben közölte, hogy fütyül rá.

Kapásból ezek tehát javaslataink, illetve azok egy része, a közéleti napirend újrafazonírozására. Természetesen a valósággal való bármi hasonlóság csak a véletlenek tulajdonítható, amint azt egyébként is megszokhattuk.

Facebook Hozzászólások