A Kásler-ügy margójára

„A politika akkor érdekes és izgalmas, ha olyan dolgokra fókuszál, amelyek az embereket érdeklik.” Szanyi Tibor

Mióta kinevezték az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjévé, a szerencsétlen onkológus professzor folyamatosan a libsi újságírók célkeresztjében van.

Akár legyinthetnénk is, hiszen nincs egyedül, mindenki akit a gaz Orbánbasi kinevez bárminek arról a haladó sajtó azonnal kiderít valamit, ami – a haladás hívei szerint – olyannyira dehonesztáló, hogy az illetőnek azonnal harakirit kellene elkövetni, de minimum lemondania és visszavonulni a sivatagba remetének. Van azonban egy érdekessége a Kásler-ügynek, ez pedig az, hogy az eddigi kinevezettektől eltérően őt kifejezetten a keresztény vallása és világnézete miatt támadják, mint a régi szép időkben, mikor a templomba járás önmagában elég volt bármilyen karrier derékba törésére.

És még mondja valaki, hogy változnak az idők.

Olyan súlyos az eset, hogy boldog-boldogtalan szükségét érzi, hogy véleményt mondjon róla. Így tett például Karafiáth Orsolya művésznő is. Tudják, ő az a hölgy, aki a tévében szokott szerepelni, különböző parókákban és fejfedőkben. Mikor utoljára láttam akkor éppen egy fácántollal ékített golfpályát viselt a fején. (Onnan gondolom, hogy zöld volt és lukak is voltak rajta.) Szerinte Kásler „annyi baromságot összehord”, hogy a diliházban lenne a helye. Na most, a jeles orvostudor két kijelentése is kiverte a biztosítékot, az amúgy rossz lelkiállapotban lévő libsi honfitársainknál, köztük a nevezett művésznőnél is. Az egyik a tízparancsolat népegészségügyi vonatkozásairairól szólt, a másik a világegyetem keletkezéséről.

Egyrészt leszögezhetjük, hogy mindkettő olyan probléma, amely – Szanyi kapitány vonatkozó kijelentése értelmében – „olyan dolgokra fókuszál, amelyek az embereket érdeklik”, másrészt mindkettőnek vitathatatlanul neves szakértője a mi Orsolyánk.

Különösen az utóbbi, kozmogóniai kérdés tekintetében rendelkezik megfellebbezhetetlen autoritással, mely különös módon össze is függ a művésznő személyével. Mert ugye képzeljük el: hazamegy Pista bácsi este a kocsmából, bekapcsolja a tévét és megpillantja ott a költőnőt az említett tökfödőben. Minden bizonnyal az első gondolata a világegyetem keletkezésére vonatkozik, egészen pontosan arra, hogy vajon mi történt ott, ami később a művésznő megjelenéséhez vezetett. „Valamit nagyon elbasztak, ha ez lett belőle” – gondolja Pista bácsi a maga vulgaritásba hajló egyszerűségével megfogalmazva ezt az előtte tornyosuló metafizikai problémát. Aztán kikapcsolja a Tv-t és kimegy megnézni a disznókat, nehogy elkapják a sertéspestist. És valóban. Nagy problémája a kozmogenezisnek Karafiáth művésznő felbukkanása; továbbá – szerintem – evolúcióbiológiai bökkenőt is okoz. Ugyanis az elfogadott feltételezés szerint az embert az evolúció hozta le a fáról míg, benyomásom szerint, a művésznőt ezzel ellentétben a gravitáció.

Nem mindegy.

Ami a tízparancsolatot illet – a kellő tisztelet mellett – az a benyomásom, hogy az semmilyen formában nem érinti Szapphó kései pályatársát. Köz- és magánéleti ügyeire az említett parancsolatok nagy többsége semmiféle befolyással nem rendelkezik, így – közvetlen ismeretek és tapasztalatok híján – Kásler erről vallott nézeteit nem tekinti a „baromságai” részének.

Közbevetőleg jegyezném meg, hogy hatalmas élvezkedést tett lehetővé a doki kijelentése libsi körökben a Tízparancsolat és a közegészségügy összefüggéséről. Cikkek tucatjai jelentek meg, melyek elemezték például a tízparancsolat és a prosztata megnagyobbodás okozta vizelési zavarok összefüggéseit. (Jó erről pont nem, ezt én találtam ki most, de bármi más hasonlóról igen.) Holott nyilvánvaló, hogy amiről szó van az a Tízparancsolat szavai és szelleme szerint való élet, a hitrebízottság nyugalma, békessége, ami kétségtelenül számtalan pszichés és akár fiziológiás folyamatot is befolyásol. Azt, hogy a nyugodt, békés, önmegtartóztató élet jó hatással van az egészségre nem csak Kásler professzor, hanem kivétel nélkül minden orvos vallja.

Tekintet nélkül arra, hogy ő maga hogyan él.

Az új miniszter elleni hajszából persze kilóg a lóláb. Maga Karafiáth is Orbánt teszi felelőssé az általa „baromságnak” titulált kijelentésekért. Orbánbasi tehát galaktikus szereplővé vált. Túl a szokásos lejáratókampányon, amely minden kormánytagnak dukál a progresszió hívei részéről, tetten érhető az a merev és doktriner scientizmus is, ami jellemzi őket. Szerintük, amit a mainstream tudomány állít az egész bizonyosan úgy is van. Csak azt nem említik – vagy tudják – hogy száz évvel ezelőtt a „tudomány” pontosan az ellenkezőjét állította sok mindennek, amit ma állít, és logikusan gondolhatjuk, hogy ez újabb száz év múlva is így lesz.

Hogy hogyan keletkezett a világmindenség azt nem tudom, azt viszont igen, hogy a végesről és a végtelenről, a valami és a semmi kérdéséről szóló vitáknak nem nagyon van eldönthető eredménye.

Persze tüntetni talán lehetne ez ellen is, „Világmindenség takarodj!” feliratú táblákkal.

Szent Ágoston, arra a kérdésre, hogy mit csinált Isten abban a végtelen időben, mielőtt a világot teremtette, azt válaszolja – tán a De Genesi Contra Manichaeos (A Teremtés Könyvéről a Manicheusok Ellen) című művében, de ez nem biztos – hogy a poklot készítette azoknak, akik ilyen hülyeségeket kérdeznek.

Ebben viszont lehet igazság.