Egy válás anatómiája

„Ami rosszul kezdődik, még annál is rosszabbul fog végződni.” Murphy törvénye

Miután KariGeri – aki mégsem lett vécés néni – a megfelelő szorossággal megpróbált rátapadni Molnár Gyula gazdatestére, érthető módon mindazok, akiket nem vitt magával, vérig sértődtek. És mivel ők nem olyan vérmérsékletűek, hogy ne álljanak bosszút, első lépésként nyilvánosságra is hoztak egy hangfelvétel KariGeri nem a nyilvánosságnak szánt vallomásáról. Ezzel a rendszerváltásra készülő ellenzék háza táján befejeződött a leglényegesebb felkészülési aktus: végre mindenki összeveszett mindenkivel. Most már jöhet bármi, ők készen állnak.

Az inkriminált felvételen KariGeri okát adta annak, hogy elvállalta az Együtt nevezetű mikropárt miniszterelnök jelöltségét. Konkrétan a nemi szervét nevezte meg e döntés alapvető okaként. Ez politikusnál, ha kiderül, alighanem probléma, a választók elterjedt vélekedése szerint ugyanis a politikusnak az ellenkező végével kéne gondolkodnia.

Az MSZP legeslegújabb miniszterelnök jelöltje később azzal indokolta szokatlan kijelentését, hogy azt hitte, barátok között van. Nem ott volt.

Egyébként is, tudhatná, hogy haladó politikusnak kizárólag az emberiség a barátja, egyes ember az sohasem.

Az emberiséggel sokkal jobb barátságban lenni. Az emberiség ugyanis nem készít titokban hangfelvételt, nem kerül előrébb a pártlistán, mi több, nem kér pénzt kölcsön és nem próbálja elcsábítani a másik feleségét, mint anno Havas Vágóné Nyuszikát.

De nem KariGerivel kívánunk foglalkozni, azt megtettük már az előzőekben. Jelen szösszenetünk témája a libsi kiszivárogtatás, mint olyan.

Zárójel. Nem tudom észrevette-e a nyájas olvasó, hogy a haladó, libsi személyiség egyik jellemzője, hogy a párttársak bizalmas beszélgetéseiről titkos hangfelvételt készít? Tán nem is csak hajlam, hanem valódi szenvedély ez. Ott van mindjárt a Hadházy nevű lódoktor, aki már fideszes korában sem tudott féket vetni erre a késztetésre. Az így készült hangfelvételeknek hajlama van arra, hogy aztán ki is szivárogjanak. Ennek egyenes következménye lehet, hogy ezentúl az ellenzéki pártok képviselői, óvatosságból, egymás között is ugyanazokat a hülyeségeket fogják mondani, mint a nyilvánosság előtt. Nem irigylem őket ezért. Zárójel bezárva.

Mint az a gondos vizsgálódásnak köszönhetően kiderült, a kiszivárogtató egy bizonyos Berkecz Balázs volt, aki közismert szereplője az izgalmas epizódokban bővelkedő baranyai közéletnek. Általában naponta többször lemondásra szokott felszólítani mindenkit. Ez annyira a szenvedélyévé vált, hogy a rossz nyelvek szerint egyszer magát is le akarta mondatni, de megbánta és 10 perc után levette a Facebookról.

Neki – a jelek szerint – szokása a politikai agytröszt megbeszéléseire csőre töltött diktafonnal, vagy mobiltelefonnal járni. Biztos, ami biztos. Mondjuk, én óva inteném, hogy az így birtokába került több száz órányi hanganyagot egyfolytában meghallgassa, mert ez esetben, bizonnyal a tébolydában végzi majd azon téveszmével, hogy ő Gyurcsány és Bajnai elhagyott szerelemgyermeke, akit haladó farkasok neveltek fel a mecseki rengetegben. Ezt – úgy vélem – jobb lenne elkerülni. Már csak a Mészáros Lőrinc miatt összeomlott egészségügyre való tekintettel is.

Tisztázzuk hát a helyzetet.

Berkecz – ahogy azt szokta volt – titokban hangfelvételt készít egy, a nemzet sorsát jobbra fordítani képes megbeszélésről, hátha később elfelejti, miképpen is kell a haza sorsát megjobbítani. Utóbb megtudja, hogy KariGeri megcsalta őt (is). Ekkor, jogos felháborodástól áthatva, felteszi a felvételt a Facebookjára. Tíz perc gondolkodás (sic!) után „felismerte, hogy a Párbeszéd és az Együtt pártok közötti szövetség felmondása miatti csalódottság vezette csak”, így rögtön le is vette. Vizsgálat indul, és a nyomozás szálai a Berkecz zsebében lapuló mobiltelefonhoz vezetnek. Ennek hatására beismeri tettét, elnézést kér Karácsonytól és felfüggesztését kéri alelnöki funkciójából. (Az Együtt nevezetű formáció egyébiránt, szinte kizárólag al- és főelnökökből áll.)

Összegezve tehát: ő tette fel, de csak rövid időre, aztán megbánta, levette és a későbbi megjelenésért már nem felelős, nyilván ez ügyben további vizsgálatok folynak. Két lehetőség adódik. Vagy a Balázs mobiltelefonjában lakozó szellem szórta szét az éterbe a felvételt, vagy van valaki, aki napi 24 órában meredten figyeli Berkecz Facebookját, hogy mit mond a jeles államférfi és azonnal publikálja is az ott megjelenő veretes okosságokat. Illetve van egy harmadik lehetőség is, eszerint Balázs nem bontotta ki az igazság minden részletét és véletlenül még 20-30 helyre elküldte a nevezetes felvételt. Ez majd később fog csak kiderülni. Vagy nem.

A kiszivárogtatás ősi politikai eszköz, a legkülönbözőbb szándékkal szokták csinálni. Ennek sajátosan magyar változata az, mikor a kiszivárogtatás egyetlen értelmezhető oka a hülyeség, ugyanis azt és úgy szivárogtatnak ki, hogy az mindenkinek ártson, közte maguknak is. Emlékezzünk az őszödi igazságbeszéd esetére, melyről egyébként mértékadó körök megállapították, hogy a retorika csúcsteljesítménye, és mint ilyen, tökéletesen alkalmas az ország megmentésére.

Na meg a fideszes kétharmad elérésére.

Jelen esetben az az érdekes magyarázat született, hogy a felvétel bizonyítja: KariGeri cselekedeteinek nem az aljas hatalomvágy, hanem a nemi szerve az oka és ez előnyösen megkülönbözteti őt a többiektől. Végül is a legtöbb politikusnál nem tudja elképzelni az ember, hogy miért politizál, Gerinél legalább tudjuk, hogy alapos oka van rá. Az ő pályafutásának anatómiai okai vannak.

Ez az eset is éles fényt vet a honi haladás szellemi képességeire, etikai normáira és politikai érzékére. Ezen én és talán mások is roppant jól szórakozunk, ám elmegy a kedvünk a kacagástól, ha figyelembe vesszük, hogy az ellenzéknek nullánál nagyobb esélye van a választások megnyerésére.