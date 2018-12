Hexensussz

„Szikra pattan, olthatatlan,

Ég a munka, forr a katlan.” Shakespeare: Macbeth

Nehezen szántam el magamat ennek a reflexiónak a megírására. Bizonyára ismerik azt az érzést, mikor valami a szemük elé kerül és elsőre csak az a nem túl eredeti gondolat ugrik be kíméletlen élességgel, hogy ez hülye! És innentől kezdve valami homályos rossz érzéssel vagyunk képesek gondolni a dologra. Nos, pontosan így jártam én is, elolvasva bizonyos Tokai Zsófi nevezetű hölgy irományát a „Mérce” című ezoterikus kiadvány oldalain.

Azt mondják, azt látjuk, hogy napjainkra az emberi tudás soha nem látott méreteket öltött. Mobiltelefonnal kapcsolhatjuk be a mosógépet és nemsokára eljutunk a Marsra is. Igaz, a náthát még nem tudjuk gyógyítani, de nemsokára tán majd azt is. Ebből az következne, hogy egyre okosabb emberek vesznek körül bennünket, és az utcákat járva, a tömegben magas intellektustól csillogó szemeket látunk mindenfelé. Sajnos a mindennapi tapasztalat ennek ellentmond. Ha pedig a szellem szemétdombját, az internetes közösségi oldalakat vizsgáljuk, akkor egyenesen elrettenünk.

Itt van például az a furcsa jelenség, hogy egyre többet olvasunk a boszorkányokról, akik ugyebár nem léteznek. Nem létező dologról írni persze nagy élvezet, hiszen a fantázia nincsen a tények által korlátozva és szabadon képes szárnyalni.

Alapjában véve már hozzá is szokhattunk ehhez.

Az újságok tele vannak asztrológiai rovatokkal, ahonnan megtudhatjuk például, hogy a Jupiter a Szaturnusz házába lépett, ezért valami nehéz dologgal kell ma szembenéznünk, és mire felvisszük a krumplit az emeletre, magunk is megtapasztaljuk ezt. Hogy a rosseb ette volna meg a Jupitert. A könyvesboltok polcai roskadoznak az ezoterikus könyvektől, hirdetéseket olvasunk jósnőkről, akik rontást tudnak tenni a szomszédasszonyra, hogy a ragya verje ki.

Megtudjuk Zsófitól a boszorkányokról azt, hogy „A vallásuk istenítette a női nemi szervet, a szülést és szent istennőik voltak. Ez az ősi animista kultusz a nőkre úgy tekintett, mint akik megtestesítik a természet teremtő energiáját.” Én mondjuk úgy tudtam, hogy a női nemi szerv istenítése többnyire a férfiak elfoglaltsága bizonyos életkorban, de kiderült, hogy nem, ez a boszorkányok sajátja.

Sajnos a tudásom visszavonhatatlanul elavult.

A fent említett hölgy és mások irományaiból aztán értesülhetünk, hogy a boszikat felfedezte magának a haladás. Vagy ők vették észre, hogy ezekkel bármit meglehet etetni. Úgy különböztethetjük meg a haladó boszorkányokat a retardáltaktól, hogy míg az utóbbiak minden tehén tejét elapasztják, a haladók csak a jobboldaliakét. Továbbá a haladó boszorkányok egytől egyig leszbikusok is, mint az kiderül az életrajzukból, ha utánaolvasunk. Kiderül, az is hogy van még egy kapcsolódási pont a hagyományos és a haladó boszorkányok között. Ha megnézzük a Tokai Zsófi által idézett feminista szerzők képmásait, akik apologetikusan foglalkoztak a boszorkánysággal, az látjuk, hogy mindannyian megfelelnek a vasorrú bábáról alkotott népi képzetnek, bűn rondák ugyanis.

Megtudjuk a cikkből – az inkvizícióról szóló fogalmatlan ostobaságokon túl – hogy a boszorkányok erős, határozott érdekérvényesítéssel rendelkező nők. Ez akár így is lehet, amennyiben ezen tulajdonságok valamiféle végtelen butasággal párosulnak. „Franciaországban a boszorkány alakja jelenleg a női önérvényesítés szimbólumává válik.” – lelkendezik a szerzőnő.

Borzalmas helyzetben lehetnek a nők Franciaországban, ha a női önérvényesítés nem megy varangyos békából főzött elixírek nélkül.

„..néhány tucat magát feministaként és militaristaként beazonosító nő boszorkány jelmezben Macron munkajogi reformja ellen tüntetett.” – tudjuk meg. Azt nem tudom aztán, a boszik is húznak-e sárga láthatósági mellényt, hogy ne ütközzenek össze seprűjükkel a rendőrségi helikopterekkel. Elképzelem amint Champs-Élysées felett kóvályognak, mint vasorrú bába a mágneses viharban és közben önérvényesítenek. (Hogy stílszerű legyek.) Továbbá elképzelem azt is, mikor Pető Andrea seprűn lovagolva érkezik meg a CEU-ra. Bár most, mikor a kitűnő intézmény a távoli bécsi bolondokházába költözik, ez a közlekedési forma még roppant ökonomikus lehet. Csak mikor jön haza óra után, nehogy lelőjék a Grippenek.

Nehogy azt higgyük a tárgyalt cikk valami egyedülálló szellemi kisiklás eredménye. Nem. Számtalan más haladó orgánumban olvashatunk ugyanerről a marhaságról.

Ilyen az, mikor az ostobaságból világnézet lesz.

Ha a boldog nyugaton divatba jön valami, azt nemsokára nálunk is megfellebbezhetetlen módon ismételgetik, bármekkora hülyeség is legyen az. Itt kell megjegyeznem, hogy számomra roppant fájó a nemzetközileg jegyzett magyar genderisták hiánya. Valamit mi is hozzátehetnénk a haladáshoz és nem kéne mindig csúf gonosz nyugati boszorkányok műveit idézni. Bele kéne vinni valami magyarosat a dologba, mit tudom én, mondjuk a lovas harcmodort. Elvégre ott is voltak kancák. De sajnos be kell érnünk plagizátorokkal.

Így állunk. Ellenünk fordultak földöntúli hatalmak. Nemsokára megjelenik a kopogószellem, a Poltergeist is, hogy kormányellenes üzeneteket morzézzon a radiátorcsöveken. Előre megijedtem.