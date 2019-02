„…egy tudományos könyv volt, ha jól emlékszem, Nietzsche “Zarathustrá”-ja, teljesen elázott, szétmállott állapotban. …Őfelsége elmondotta, hogy a sütésre és evésre szánt bullok-ot néhány hétig rendesen ezzel a növénnyel szokták hizlalni, hogy agyveleje kellemes ízű és könnyen emészthető legyen.” Karinhy: Capillaria

Onnan jutott eszembe ez a szöveg, hogy a világszerte hisztériásan tomboló #metoo kampány egyik jelentkezőjeként Gurmai Zita is megosztotta velünk egy zaklatós történetet. http://hvg.hu/itthon/20171021_Egy_diplomata_probalt_eroszakoskodni_az_MSZP_EPkepviselojevel

A történet megrázó. Gurmai képviselő asszony a következőképpen meséli el: „Hamarabb kellett elindulnom és egyedül mentem fel a szobámba, miközben mindenki a teremben tartózkodott. Arra lettem figyelmes, hogy megérkezik egy úr, egy diplomata a szobámba. Berohan a fürdőszobába, elkezd fésülködni, majd a következő pillanatban rámvetette magát” Sajnos nem nevezte meg az illető diplomatát, ám néhány dolgot így, látatlanban is megállapíthatunk az illetőről.

Mindenek előtt az bizonyos, hogy az illető vagy vak, vagy az esztétikai érzék kóros hiányában szenved. Például jóképűnek látja Baló Györgyöt is. Gurmai elvtársnő ugyanis ránéztéből egy klasszikus trampli és pontosan annyi nászrahívás is lakozik benne. Soha nem szeretnék annyira kiéhezett lenni, mint az illető diplomata, mert még azon kapnám magamat, hogy én is rávetődök valaki hasonlóra, és ez esetben nem tudnék elszámolni a lelkiismeretemmel és az szépérzékemmel sem.

Azután itt van ez a fésülködős momentum, amelyet úgyszintén nem értek. Mi munkálhatott benne? Talán tetszeni akart Zita asszonynak? Úgy vélte kócosan nem illik erőszakoskodni egy szocialista hölggyel? Avagy csak ő volt a hírhedett, jólfésült szexuális ragadozó, aki ártatlan nők sokaságának a tükrébe fésülködött már bele? Ki tudja. Mindenesetre miután belőtte a séróját, akkor kezdődött az ügy legindokolatlanabb része: a rávetődés.

Vajon milyen érzés lehet landolni Gurmai elvtársnőn? Nem akarom tudni.

Sajnos itt véget ér az érdekfeszítő történet, és nem tudjuk, hogy a jólfésült diplomata végül célba ért-e, avagy Zita asszony a munkásosztály birtokában lévő öklével olyat odavert neki, hogy azóta is rángógörcse van. És ez még a legjobb kimenetel lehetett számára. Mert gondoljunk bele abba, hogy a rávetődés célba ér, közben azonban hirtelen magához tér és immár feltisztult tudattal és látással megpillantja az immár hiányos öltözékű áldozatát. Ez esetben azóta is egy tébolydában tengeti életét és mikor megvadul, orvosai – homeopátiás módon – Vadai Ágnes posztereket mutatnak neki. Ekkor hetekre elnémul. Elmegyógyászok tucatjai írnak belőle PHD-t, a tudomány nagyobb dicsőségére.

Hogy a helyzet még súlyosabb legyen a videó végén hősnőnk felszólítja a kormányt, hogy azonnali hatállyal ratifikálja az isztambuli egyezményt, különben mérges lesz. A nevezetes egyezmény célja a nők védelme az erőszaktól és a zaklatástól.

Hogy milyenre sikeredett arról bőven elég annyi, hogy kezdeményezője az EU volt.

Leszögezi, hogy erőszak, zaklatás áldozata kizárólag nő lehet – még ha az Gurmai Zita is – és az elkövető kizárólag férfi. Ezen alapvetésből következően azokban az országokban, ahol már bevezették, mint például Spanyolországban, semmi akadálya annak, hogy bármely férfit egyetlen bejelentés alapján azonnal elhurcoljanak. Ez Spanyolországban 160 000 férfit jelentett csak 2015-ben, pusztán azért, mert nejük, vagy tetszőleges nőismerősük megneheztelt rájuk. Nekik lőttek. Letartóztatják őket, és mivel a lakásukból egyből távozniuk kell, ha szabadlábra helyezik őket, mehetnek a parkba aludni. Pedig – ugyancsak spanyol tapasztalatok alapján – még a szélsőségesen nőpárti bírói gyakorlat ellenére is csak az esetek 10%-ban állapítják meg, hogy a felrótt cselekedet ténylegesen megtörtént. Persze a férfiak reakciója is megjósolható volt, a nők terhére a partner által elkövetett emberölések száma nemhogy csökkent, hanem néhány év leforgása alatt közel 50 százalékkal(!) növekedett meg Spanyolországban. Ha már így is-úgyis ülni kell, legalább legyen miért.

Ezt szeretné olyannyira sürgősen bevezetni Gurmai elvtársnő. Továbbá női kvótát, mert éppen nem képviselő sehol. Én megértem őt. Szörnyű lehet úgy leélni egy életet, hogy a férfiak – kivéve a jólfésülteket – keresztülnéznek rajta. (És akik konkrétan megijednek tőle, valamint egy Gulyás nevűt, aki feleségül is vette.)

Emberileg érthető, ha bosszúvágy ébred benne.

Nem tudom észrevették-e, de többnyire olyan nők féltik a többi nőt a férfiaktól, akik maguk mondhatni a kevéssé veszélyeztetett csoportba tartoznak morfológiai okokból. Norman Mailer, amerikai író, aki számtalan szeretője és felesége révén a feminista mozgalmak céltáblája volt, egy TV-interjúban „frigid vén kurváknak” nevezte őket. És hát lássuk be…

Furcsa világnak nézünk elébe. Az egyik legalapvetőbb és talán legszebb ősi szokás, az udvarlás, szűnik meg. Az adott jogi környezetben ugyanis szó sem lehet a megszokott vacsorameghívásokról, moziba menésekről. Szó sem lehet az elvarázsolt férfiember suta közeledési kísérleteiről, melyet a nők oly hihetetlen évezredes érzékkel képesek bátorítani, vagy elutasítani. Nem. Szerződések fogják felváltani. Alá kell íratni a partnerrel, hogy megfoghatjuk a kezét – az egyebekről nem is beszélve, ha nem akarunk annyit ülni utána, mint varjú a fán. Természetesen mindezt tanúk előtt, de a legjobb, ha hívunk ügyvédet és közjegyzőt is. Nagyon romantikus lesz. Lesz mire emlékezni a derűs öregkor napjaiban.

A libsizmus elérte az emberi lét határait, sőt túl is ment azon. Olyan dolgokat akar törvényileg szabályozni, melyeket ezredéveken át, költők, filozófusok és elmegyógyászok próbáltak leírni – sikertelenül. Nem baj, a libsik megjavítják azokat a dolgokat is, melyekről fogalmuk sincs. Ilyenkor örülök a koromnak és annak, hogy én már nem fogom látni ezt.

