Molotov – Ribbentrop paktum

„Az urak azt hiszik, hogy jobbra mennek, de a valóságban körbejárnak, és addig mennek jobbra, amíg megérkeznek a szélsőbalra.” gróf Bethlen István

Nagy port vert fel Sneiderné asszony különös gimnasztikai mutatványa, melyet férjeura nyakában hajtott végre az esküvőjük alkalmával és melyet megörökítettek az utókor számára.

Hogy ki szivárogtatta ki az erről szóló videót, az nem ismert, de én – mint gyakorló hadházyológus – úgy vélem, hogy valaki nagyon át akar lépni valamelyik másik pártba a Jobbikból. A lagzin készített videó aztán nagy pályát futott be a sajtóban, és mindenki szükségét érezte a megnyilvánulásnak. Annál is inkább, mert roppant témaszegény időket élünk, mióta a gigatüntetés és az országos sztrájk végképp és visszavonhatatlanul megbuktatta a rendszert, már az ellenzéki színjátszó csoportok sem járják az országot. Istenem! Hol van már a Varjú halála című táncbetét, vagy a forgalomlassító fekvőpolitikus. Kapóra jött hát az „új” hír.

Maga Sneider azzal védekezett, hogy csak viccelt az asszony, és ez afféle cuki, néppárti tréfa. Én azonban remélem, hogy komolyan gondolta, mert viccnek nagyon rossz volt. Azóta aztán más tréfás dolgok is előkerültek, és tartok tőle, hogy a pajkos pártelnököt érik még további meglepetések is, hiszen bizonyára voltak azóta más, megörökítésre érdemes víg családi események is, mint például horogkeresztelő vagy hasonlók.

Jóval izgalmasabb a haladás válasza a sajnálatos eseményekre.

A haladó sajtó első reakcióként elragadó naivitással meglepődött. Na de ilyet! – mondták. Ők bizonyára úgy vélték, hogy ez esetben is, már régen sikerült a múltat végképp eltörölni, ahogyan szeretik. Mintha nem lett volna köztudott, hogy Sneider, alias Roy, az egykori egri szkinhed vezér bizony, a régi szép időkben, különös, kevéssé Spinoza-ház kompatibilis cselekedetekkel hívta fel magára a figyelmet. A következő lépésben aztán megtalálták a kielégítő magyarázatot, mely – láss csodát – úgy kezdődik: „mert Orbán…”

A magyarázat szerint, bár a jobbik és vezetői vállalhatatlanok, ám a gonosz Orbánbasi mesterkedései kényszerítik a haladás híveit az összefogásra.

A szokásos baloldali receptet látjuk: a jövőbeni nagyobb jó érdekében először egy kicsit rossz lesz.

A jó az természetesen, mint mindig, valahol a jövőben helyezkedik el, a rossz pedig a mában. Mert mi lehetne nemesebb cél, mint hatalomra juttatni egy Karácsony–Sneider kormányt?

Ez az a pillanat, mikor az embernek óhatatlanul eszébe jut a nevezetes Molotov-Ribbentrop paktum. Mint az emlékezetes, 1939-ben Hitler és Sztálin egyezséget kötöttek, melynek értelmében Sztálin megkapta a balti államokat és Lengyelország keleti részét, Hitler pedig a nyugatit. Mi annak idején azt tanultuk az iskolában, hogy a Szovjetunió az imperialisták mesterkedése révén kényszerült erre. Egyszerűen nem tehetett mást, kénytelen volt a kisebb rosszat választani. Az, hogy ez hazugság volt és a feleket az ideológiai rokonság, valamint a mohó területszerzési vágy mozgatta és mindketten az egymás elleni háborúra készültek; ez akkoriban nem képezte a tananyag részét.

Szinte lehetetlen nem észrevenni a hasonlóságot a magyarázatok logikája között.

A libsi ellenzék a „kényszer” hatására pontosan ugyanúgy vágta sutba az összes morális kifogását a hatalom megragadása érdekében. Nem kell túlbonyolítani a dolgot, mondják az erkölcs bajnokai, kerüljünk hatalomra, addig pedig a francba a karlendítésekkel, cipőbeköpésekkel, egyebekkel. Paradox módon ezek még jól is jöhetnek a későbbiekben, mikor majd marakodni kell a már megszerzett hatalomért, hiszen – legyünk ebben teljesen biztosak – akkor majd újra előkerülnek ezek a dolgok, hogy az európaiság nevében, a feleslegessé vált, időleges szövetségest a pályán kívülre szoríthassák.

Akkor majd Heller meg a többiek újra nem fogják elhinni, hogy a Jobbik megváltozott. Sneiderék pedig néznek majd, mint részeg szkinhed a cigánybálban.

Ez azonban még messze van. Addig pedig, történjék bármi a Jobbik háza táján, megértőek és kedvesek lesznek velük. Persze azért Gyurcsányt – akitől magától tudjuk, hogy ő is cigány, legalábbis ilyen táblával vonult fel anno – nem lenne célszerű megvernie Roynak, hiszen ők most barátok. Vannak azért határok.

Amúgy, vicces módon, a megszólalók közül tán Vona pártlélek ítélte el a leghatározottabban a dolgot, ami azért érdekes, mert Sneider az ő embere, ő is jelölte elnöknek, valamint a jeles influencer maga is jelen volt az ominózus aktusnál, amit akkor még nem kifogásolt. Persze ő azóta érzékenyítő tréningen vett részt a Spinoza házban, és ennek hatására már érzékeny is, nem érti a régi vicceket.

Lehet már Allahot is másképpen ítéli meg.

Mi pedig ne lepődjünk meg, ha a legközelebbi tüncin Bácsfi Diána lesz a vezérszónok.