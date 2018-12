Van, akire rájár a rúd

„Peches ember ne menjen a jégre”

Kuplé

Roppant izgalmas eseményeken vagyunk túl. Az éjszaka folyamán a demokratikus ellenzék képviselői drámai közelharcba bocsátkoztak az MTVA személyzetével, valamint mindenkivel, aki arra járt. A tévészékház elfoglalása várható volt, hiszen a haladás erői egyértelműen a 2006-os forgatókönyv szerint járnak el. Részben, mert amúgy semmi nem jut eszükbe, részben pedig azért, mert úgy vannak vele, ha egyszer sikerült, miért ne sikerülne még egyszer?

Szóval az úgy volt, hogy a fent nevezett hölgyek és urak berontottak a TV székházba és elégedetlenek lévén a műsorral, javaslatot tettek arra hogy változtassanak azon és az ő közlendőjüket olvassák be. Sajnos nem tudjuk, mi állt pontosan a közleményben, sejtésem szerint valami olyanok, hogy „csapataink harcban állnak” és „vonuljatok már be”.

Azt sem tudom melyik műsor keretében akarták ezt megtenni, de utána bizonyára „az orvos válaszol” következett volna.

A legérdekesebb események azonban odabent, a NER kazamatáiban estek meg velük. Szerencsére mindent rögzítettek, így nem maradtunk le a korszakos eseményekről. Ezek közül kettőt osztanék meg a nyájas olvasóval.

No. 1 Az a rohadt ajtó (http://mandiner.hu/cikk/20181217_oscar_dijat_kunhalminak_agnesnek)

A drámai hangulatú filmalkotás első kockái azt ábrázolják, hogy Kunhalmi képviselő asszony vágtat a folyosón. A folyosó kihalt, kopár, olyan NER-es hatású, éles kontrasztot alkot a honanya élénk, bár kissé darabos futóstílusával. A végén pedig ott terpeszkedik az AJTÓ. Az ajtón éppen átmegy valaki – Kunhalmi üldözi? – és a nyílászáró, mint aki jól végezte dolgát bezáródik utána. Ekkor hősnőnk, féknyom nélkül, tiszta izomból nekirohan, mert megfeledkezett arról, hogy a becsukott ajtót, bizonyos speciális szerelvények, úgymint kilincs segítségével áthaladás előtt ki szokás nyitni.

Ezek után egy szürreális eseménynek vagyunk tanúi.

Tapasztalataim szerint a csukott ajtóra az ember mintegy fel szokott ragadni, majd – az ütközés súlyával arányos káromkodások közepette – a földre rogy. A fizikában ezt az eseményt rugalmatlan ütközésnek nevezik. Nem így Ágnes. Ő egy elhaló sikkantást hallatva néhány méterre visszapattan. Ez Newton szerint csak akkor lehetséges, ha vagy Ágnes, vagy az ajtó, vagy mindkettő gumírozva van, amit én, a magam részéről, valószínűtlennek tartok. Az utolsó kockákon a hitvallót felülről láthatjuk, a maga teljes elesettségében amint éppen a kiömlő iPhone-ját próbálja visszagyömöszölni, melynek birtoklásáért oly sok túlórát teljesített.

A NER ajtajával való ütközés súlyos sérülést okozott, Ágnes a későbbiekben az ügy mártírjaként, lábán kötéssel tette, amit tennie kellett.

No. 2 A vadász és a medve (https://www.facebook.com/Elegahazugsagokbol/videos/2216775931869361/UzpfSTEwMDAwMDA1NDA1MDM3MDpWSzoyNjQxMjczNjA5MjIzNzQ5/?multi_permalinks=2641385169212593%2C2641513125866464%2C2641396692544774¬if_id=1545043249151507¬if_t=group_activit)

A filmdráma Hadházy lódoktor küzdelmét tárja a szemünk elé. Hősünk az első képkockákon már a Föld gravitációs középpontjára merőlegesen helyezkedik el. Fekszik, miközben kilóg a hasa. A póz ismerős, hiszen Ákos minden jelentősebb politikai akciója során valahogy a földre kerül. Egyszer Benedek kollégája (Je suis Sallai Benedek), most pedig a NER vitte földre. Erről nekem az, az itt illemtani okokból nem idézhető vicc jut eszembe a vadásszal és a medvével. Mert hát láthatóan Hadházy is azért megy valahova, hogy utána a földön fetrenghessen. Lehet, hogy ez is valamiképpen összefügg a korrupcióval, csak én nem tudom, hogy az ellen fekve lehet a legjobban harcolni.

A fekve politizálás felfedezőjét tisztelhetjük benne.

Ezután egy többféleképpen értelmezhető jelenet következik. Ismeretlen egyének megpróbálják felállítani a művészt, miközben a haladó képviselőnők, kart alkotva jajonganak. Én mondjuk ott hagytam volna fekve, majd csak feláll magától is. A jelenet azokra a rendőrségi videókra emlékeztet, melyeken a rend őrei, holmi csínytevésekért el akarják vinni Kalányos Rómeót, miközben a család tucatnyi nőtagja átkokat szór rájuk. A földharc befejeztével Ákost és Bernit kidobták. Most aztán meg vannak sértődve.

Mi viszont némiképpen megnyugodhatunk. Egyelőre nem látszik lehetőnek, hogy haladó képviselők szerkesszék és vezessék a TV műsorait. Meg kell elégedniük a néhány száz lelkes nézővel, akik figyelik mutatványaikat. A show folytatódik. Kunhalmit a karácsonyfa alá!