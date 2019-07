„Isten képmását, a férfit, ugyancsak könnyen zúztad össze.” Tertullianus: Az asszonyi cicomáról

A címben szereplő jelzővel a népszáj azokat a férfiembereket illette, akik saját anyagi körülményeiknél magasabbra házasodván, kiszolgáltatottjává váltak a fiatalasszony családjának, és sorsukat azzal pecsételték meg, hogy oda is költöztek a menyecske szüleihez. Ezzel aztán – a közkeletű vélekedés szerint – kezdetét vette az anyósuralom, mikor is szerencsétlennek két csípős nyelvű fehérnéppel kellett nap mint nap szembe néznie, akik a helyzetét aztán nem mulasztják el az orra alá dörgölni. Magában a szóösszetételben szereplő „gyerek” szó is erre a kiszolgáltatott, alávetett állapotra utal. Persze – mint mindennek – ennek is van előnye, a kényelem és az anyagi biztonság.

Nem tehetek róla, de nekem ez a szó ugrott be, mikor arról hallottam, hogy Dobrev Klára, alig titkoltan, a miniszterelnöki ambícióiról beszélt. „…iszonyatosan nagyok a politikai ambícióim…” mondta (pont olyan hangfekvésben, ahogy a Pojáca szokott kedélyeskedni), és ezt nehéz máshogyan értelmezni. Hacsak nem a galaxis császárnője akar lenni.

Nem is lenne ezzel semmi baj, mindenkinek szíve joga olyan politikai funkcióra törni, amilyenre csak akar, ám van egy kis bökkenő. A bökkenő pedig nem más mint a vőgyerek. Aki ugyebár szintén ilyen babérokra tör, ami érthető is, hiszen olyan elsöprő sikert aratott első és második nekifutásra is, hogy egy ország fohászkodik érte, nehogy megismételje.

A miniszterelnöknői ambíciónak azonnal van egy negatív vonatkozása is, jelesül az, hogy Feri ugyanakkor nem lehet az.

Márpedig – ismerve a Pojáca természetét – ő bizonyosan dédelget még efféle vágyakat magában. Valahogy tehát tudtára kellett adni a döntést. Miután a bukott miniszterelnök és reménybeli miniszterelnök asszony közeli kapcsolatban állnak egymással, vélhető, hogy ezeket a dolgokat megbeszélték már az ebédlőasztalnál a szemlőhegyi Wolfschanze konyhájában. Abban a szemlőhegyi sasfészekben, amelyet még Apró nagypapa rabolt pénzt, időt és ellenforradalmárt nem kímélve, és ahova a vőgyerek aztán odaköltözött. És ha már ott esett a dolog, az is valószínűnek látszik, hogy Piroska, a matriarcha, is részt vett ezen.

Már csak azért is, mert a vőgyerek neki köszönheti a vagyonát.

Már ha van neki, mert ugye nem ismerjük mindazon szerződéseket és megállapodásokat, melyeket akkor kötöttek, mikor e vagyon megalapozásába kezdtek.

Azt sem tudjuk, bár azért bizonyos jelek láthatóak, hogy mindebbe hogyan folyik bele az Apró klán többi tagja, a bolgár titkosszolgálat és mindenféle banki csínytevők, akikkel a birodalom látható zászlóshajója, az Altus Zrt. oly szoros üzleti kapcsolatokat ápol. Meglehetősen valószínűtlennek látszik ugyanis, hogy bármekkora is volt a szerelem, az egymás osztozkodás közbeni lemészárlásán szocializálódott bolgár–magyar polip, csak úgy beengedett és felemelt volna egy éhenkórászt, akinek a nagy pofáján kívül csak a rongyos nadrágja volt. Bár – mint ezt a halhatatlan Rejtő Jenőtől tudjuk – a rongyos nadrágban is érző szív dobog.

Többféleképpen is elképzelhetjük, miképpen is gondolta az Apró-Dobrev klán ezt a szerepcserét, amint azt is, hogyan adták ezt a Feri tudtára. A rendszerező elme típusonként csoportosítja a lehetőségeket, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért. Íme.

A) Parancskihirdetés

Feri, te olyan hülye vagy, hogy eljátszottad minden esélyedet. Feri, köztünk mindennek vége! Hátralépsz, kevesebbet iszol, neveled a gyerekeket. Háztartásbeli leszel. Most pedig vidd le a szemetet és utána mosogass el. Végeztem.

B) Visszavonhatatlan

Jó hogy jöttél, Feri. A szomszédban össze van csomagolva a cuccod, az asztalon a jegy Pápára, Katus mamát csókoltatom, többé nem lesz egyedül. De igyekezz, mert rögtön indul a vonat. A szádat pedig csukva tartod, nehogy meglátogasson a bolgár rokonság.

C) Diplomatikus

Te, Feri! Olyan rosszul nézel ki, szerintem rád férne egy kis pihenés. Egy több éves világkörüli útra gondoltam. Először gumimatraccal átevezel az Atlanti-óceánon, aztán a többit majd meglátod. Viheted a Vágót is, ő úgyis mindent tud, majd elkalauzol. Én majd addig vállalom helyetted a munkát, viszem az ügyeket, mindent rendben találsz majd mikor 2030-ban majd hazaérsz.

D) Kiszavazós

Feri! A döntés megszületett. El kell hagynod a villát! Most!

E) Radikális.

Feri gyere kóstold meg a gombapörköltet, magam szedtem az imént. Nem, én nem eszem belőle, nekem gombaallergiám van. Kérsz még a szaftból?

Gondoltam, itt befejezem, mert roppant meleg van, ám hozzáfűznék még néhány gondolatot. Az sem zárható ki, hogy szó sincs semmiféle klánon belüli leszámolásról, és a háttérben továbbra is a Pojáca keveri a lapokat.

Ez, nekünk annyiban lehet jó, hogy őt már ismerjük, tudjuk róla, ha mozog a szája, akkor hazudik.

Ha Feri a főnök, akkor tökéletesen mindegy, hogy becses neje mit mond, vagy nem mond, nekünk csak rá kell figyelnünk. Bár Karigeri, mint nyilatkozta, 12 óra alatt helyreállította a bizalmat az ellenzéki pártok között. Ez, gondolom, azt jelenti, hogy kihúzta a kést a hátából és visszaadta jogos tulajdonosának. Valószínűleg újabb szórakoztató belső tusakodásnak leszünk tanúi.

Ha azonban az első verzió érvényes és a klán tényleg új figurát rak fel a táblára, akkor új helyzet áll elő, ami figyelmet és analízist kíván, mert a tapasztalat azt mutatja, ilyenkor nem csak a játékosok személyét, hanem a játékszabályokat is meg akarják változtatni, és új módon törnek a vesztünkre. Éberséget ajánlok.