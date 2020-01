Döntsön a nép

„A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces beszélgetés egy átlagos szavazóval.” Winston Churchill

Úgy hallom, az LMP a paksi atomerőmű beruházásról népszavazást készül rendezni. Mert hát ugye: a nép szava Isten szava. Bár – megvallom – el nem tudom képzelni, mi Isten véleménye az atomerőművekről. A népét azonban – ha sikeres lesz a kezdeményezés – most majd megtudhatjuk. Különben is klímavészhelyzet van, és egy vészhelyzet sürgető körülményei között a legjobb megoldás a népszavazás.

Azt, hogy kell-e nekünk Paks 2, viszonylag könnyű eldönteni bárkinek. Csak azt kell tudni hozzá, hogy mennyi lesz a villany ára, mondjuk 2050-ben, és mennyi lesz ugyanennek a villanynak a felhasználása ugyanekkor. A kérdések eldöntésére rendelkezésre áll majd a szavazófülkében a telefonos segítség, a közönség megkérdezése és tetszőleges műfajú jósok véleménye. Esetleg Nostradamus műveinek vonatkozó passzusa.

Zárójel. Apró problémának látom, hogy egyes jóslatok szerint, melyekbe az LMP is mélyen hisz, 2050-re az emberiség már kihal. Ennyi erővel egyébként erről is lehetne népszavazást tartani. Aztán, ha a nép úgy dönt, hogy kihal, az el is dönti a paksi kérdést is, hiszen kihalt népnek nem kell atomerőmű. Se. Zárójel bezárva.

Számtalan oka van annak, hogy az LMP a néphez akar fordulni a témában. Az első és tán a legfontosabb, hogy jobb nem jutott eszükbe. További ok, hogy a várható hajcihő rájuk irányítja majd a figyelmet, mely az utóbbi időben – mióta nem verekednek az elnökségben – lankadni látszik. A tetejébe pedig versenytársaik elrabolták tőlük a klímahiszti zászlóvivőjének szerepét is, és most hiába bizonygatják, hogy ők már sokkal régebben – tán még Greta pelenkáiból – megjósolták az emberiség végét és az utolsó embert.

Én ezt ezt a nietzscheiánus képet úgy képzelem el, hogy az utolsó ember Szél Bernadett lesz. Ezt képileg úgy ábrázolják majd, hogy Berni ott áll a sivatagban, és a forró szél borzolja dús fürtjeit. A háttérben szomjas tevék. Rohadt meleg van és ördögszekeret sodor a szél. Erről a jelentről aztán az Ufók forgatnak egy nagy sikerű videóklipet, Bródy János zenéjével, melyet glaxisszerte UFO milliárdok lájkolnak majd. És az ottani környezetvédők majd megmondják, hogy lám kihalt egy újabb faj, ugye megmondtuk, hogy galaktikus felmelegedés van, és mi is ki fogunk pusztulni, ha nem csökkentjük a sötét anyag kibocsájtást, meg a gazdagok privát kvantum-ugrásait. És nem kéne az Androméda-ködből importálni a lecsópaprikát.

Mondjuk persze egy UFO-nak könnyű zöldnek lenni, az tény.

Engem, megvallom, nagyon magával ragadott az ötlet. Tényleg. Miért ne kérdezzük meg a népet egy ilyen fontos kérdésben? És egyáltalán, kit kérdezzünk meg, ha nem a népet? Elvégre – mint tudjuk – a proletariátusé a jövő. (Kivéve természetesen, ha ők is kihalnak, de ez most nem számít) Lelki szemeimmel már látom is amint a felsőbüdösbürgözdi kocsmában éles, verekedésbe torkolló viták folynak majd a neutronfluxus természetéről, és csak úgy röpködnek majd a megawattok és a söröskorsók.

Ha már itt tartunk, hibás dolog, hogy csak ebben az egy kérdésben fordulnánk a nép bölcsességéhez. Számtalan nehezen eldönthető kérdés van még, mely a nép döntésére vár. Ilyenek például:

Mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás?

Milyen színűek a neutronok?

Mitől megy a villamos?

Tud-e Isten akkora követ teremteni, melyet ő sem tud felemelni?

Utolérheti-e Akhilleusz a teknősbékát?

Minden krétai hazug, mondta egy krétai. Vajon hazudott-e?

És még folytathatnánk. Az istenadta nép bizonyára kórusban hálálkodna, hogy lehetővé vált számára okosságának tanúbizonyosságát adni.

A népszavazás természetesen úgy nézne ki, hogy a kampányban mindenki kifejtené véleményét, pro és kontra. Az ellenzék elmondaná, hogy a dolog túl drága, mondjuk a metró-bérlethez képest és ezért nem lehet majd mindenkinek otthon CT-je, amelyben kedvére heverészhetne. Továbbá újra levetítenék a híresen bizonyítóerejű, atomerőmű-ellenes videót, melyben az Átlátszó.hu munkatársnői augusztusban mérik a Duna magas hőmérsékletét a bokáig érő vízben, egy hajszálpontosan kalibrált, százforintos kínai hőmérővel; elvégre egzakt természettudományról van szó. (https://vimeo.com/286750426) Ja, és mészároslőrinc. Putyin pedig amúgy is csak régi rozsdás neutronokat adna, melyek aztán nem tudnának láncreakciót okozni. Az áram iránti kereslet pedig minden bizonnyal gyorsan csökken majd, hiszen mindenki villanyautóval fog járni.

Ezekkel a nyomós érvekkel szemben a helyeslők csak holmi gyanús NER-kapcsolatokkal rendelkező atomtudósok, energetikai szakértők és más indifferens egyének véleményét tudja csak mentségére felhozni. Azok meg, fennhéjázóan olyan szavakat használnak, melyet a kutya sem ért. Ez lesz. A nép pedig – a maga bölcsességével – dönt majd. És akik 2050-ben, valahogyan mégis élnek, meglátják majd, mennyire volt bölcs a nép. Ha pedig véletlenül úgy találják, nem volt helyes a döntés, akkor még mindig elkezdhetik építeni az erőművet.

Nagyszerű lesz, ha lesz. Már alig várom.