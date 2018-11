Mindent nekem kell csinálni

Lássa, Ez szimplán hangzik… Így nincsen hatása!

Mondhatta volna szebben, kis lovag,

Más-más hangnemből… Így ni, hallja csak: Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac

Filmet forgatott a mértékadó ZDF nevezetű televízió a magyarországi fasizmus aktuális állapotáról, illetve fejlődéséről. A művet az ugyancsak és ugyanazon körökben mértékadó HVG a következő bombasztikus címmel harangozta be: „Orbán számára ilyen kínos és veszélyes riportot még nem közölt külföldi adó”. És tényleg.

Orbánbasi nyilván azóta is a szőlőbányákban lévő atombunkerében retteg, miután ZDF lerántotta róla a leplet, és mindenki számára megmutatta, hogy Orbánisztánban tombol, mit tombol, mennydörög a fasizmus. Ennek pedig nincs jobb bizonyítéka, mint hogy Budapesten él egy bizonyos Friberg nevezetű svéd egyén – ő egyébként tényleg svéd, nem rendelkezik kiszuhaéli felmenőkkel mint napjaink vikingjeinek jelentős része – és nem csak itt él, hanem innen terjeszti szélsőségesen rasszista, kirekesztő tanait.

Úgy képzeljék el hogy ez a náci egyszerűen nem akarja, hogy négerek lepjék el Svédországot. Hallatlan.

Azt akarja, hogy Svédországban túlnyomórészt és elsősorban svédek lakjanak, ebből pedig egyenesen következik, hogy az illető messze szélsőjobboldali a boldogult Waffen SS-hez képest is, Hitler pedig vele összevetve balliberális volt.

Tanaival aztán – ó irgalom anyja ne hagyj el! – zavarja például a malmői no-go zónákban békés építőmunkával foglalkozó négereket, akik halált megvető hidegtűréssel teszik színesebbé a nélkülük unalmas skandináv életet. Ha ők nem lennének, a svédek lassan, megérdemelten beledöglenének ebbe az unalomba.

A film elején egy az Identitesz által rendezett konferencián nézhetünk körül a rémült kamera mögül.

Ahogyan a kamera körbekalandozik a hallgatóság sorain. Az ember elrémül. Sehol egy színesbőrű, sehol egy buzi. Pedig sokan vannak. Sőt. Itt már el is takarja az ember a szemét a szörnyű látványtól; szőke, kék szemű ifjakat mutatnak, illusztrálandó a fasizmus virulens jelenlétét. A hallgatóságban aztán még nőket is látunk, és kétségünk sem lehet, hogy ők majd a jelenlévő férfiakkal fognak kapcsolatot létesíteni. És még csak nem is rokonok. Minő iszonyú perverzitás.

És akkor ott ül ez Friberg. A látvány iszonytató. Csak úgy ott ül valaki, aki svéd létére nem néger, sőt, nem is szereti a négereket. És nem nyílik meg a föld alatta, sőt, Votan sem csap le rá villámaival. Nincs igazság.

Innen azonban sajnos a film ellaposodik.

Csak az apró érdekfeszítő különlegesség dobja fel, mikor azt állítják, hogy Tusványoson nem tudták feltenni kérdésüket Orbánbasinak, miközben amúgy a tusványosi felvételeken látszik, hallatszik, hogy igenis feltették, mi több, választ is kaptak rá. De ez nem elég az érdeklődés fenntartására. Mert látszik, hogy sajnos mindent nekem kell csinálni. Úgyhogy alább önzetlenül adnék néhány ötletet melyekkel izgivé és még hitelesebbé lehetne tenni a dolgot, hogy tényleg hatalmasat üssünk Orbánbasin.

Címkép

Egy fasiszta mindennapjai. (Esetleg vágókép líbiai migránstáborról, a kapun felirat „Die Arbeit macht motorcsónak”)

Első kép

Reggel Friberg otthonában. A szoba ízlésesen berendezett, elszórtan horogkeresztek, páncéloshadosztályok és más háborús relikviák. A rádióban Geyer Flóriánról énekelnek. Friberg felkel, papucsot húz és kimegy a fürdőszobába borotválkozni. Belenéz a tükörbe és onnan Orbán néz vissza rá. Snitt.

Második kép

Friberg részt vesz egy kiképzésen, ahol Semjén Zsolt oktatja, hogyan kell lóról hátrafelé nyilazni Soros kipás arcképére, melyen a „Nemzetközi zsidó” felirat ékeskedik. Cserébe ő pedig kiképzi a Földközi tengeren a migránsok ellen készülő Identitesz keretlegényeket az ősi viking harcmodorra: miképpen kell ladikban baltával verekedni. Snitt.

Vágókép 1

Mészáros Lőrinc végtelen felcsúti gyapotföldjein munkadalokat éneklő migránsok szedik a gyapotot, miközben őreik karikás ostorral ütik őket. Snitt.

Vágókép 2

Dokumentum felvétel arról, hogy nálunk a templomok tornyán keresztek vannak. Migránsok, arcukon szent borzadállyal, riadtan nézik. Narrátor: Pedig lehetne mecset is, de az ebben a fasiszta országban nincs. Snitt.

Harmadik kép

Frberg gonosz tekintettel néz egy videót, melyen a gonosz börtönőrök tokaszalonnával etetik Ahmed H-t. Bevágás: Okos tekintetű történész elmeséli, hogy az iszlamofób magyarok már régebben is magukkal rántották szerencsétlen mohamedánokat szakadékba. Eközben történelmi tárgyú festményt látunk Dugovics Titusz borzalmas tettéről, „Már így kezdődött!” felirattal. Snitt.

Negyedik kép

Friberg és Orbán kéz a kézben hatalmas lakatot szerelnek a CEU épületére. A homlokzaton felirat: „Közép-európai Egyetem: A koronaékszer”. Közben képeket láthatunk, amint Antoni Rita a nemváltó műtétek előnyeit ecseteli a csillogószemű hallgatóknak. A 18+ verzióban Pető Andreát látjuk, aki már láthatóan átesett ezen a műtéten. Majd a fasiszták, arcukon a jól végzett munka örömével, hazatérnek. Shit.

Semmiképpen sem hagyhatjuk ki azonban annak a hősies ellenállásnak a felvillanó képeit, mellyel honi libsieink vívnak szélmalomharcot a rezsim túlerejével. Csak hogy az átlagnémet lássa, nem teljesen reménytelen a helyzet. Élnek még rendes szittyák is.

Első küzdelem

Keró szőke, kék szemű, bőrnadrágos, náci fiúcskákat fenekel el. A bőrnadrág a földön van, ami látható, az a náci fiúcskák saját bőre.

Második küzdelem

Földes András földalatti kamerával felvesz a kerítés által halálraítélt földikutyák haláltusáját.

Harmadik küzdelem

A rövid bejátszásban Marton zaklatja Morvai Krisztinát. (18+!)

Hát ennyi lenne. Szerintem a világsiker garantált. Remélem segítettem a szimpatikus német televíziónak.