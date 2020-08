„A színész művészete abból áll, hogy megakadályozza a közönséget az ásításban.” Laurence Olivier

Különös és roppant posztmodern, számtalan felvonásból álló színielőadásnak vagyunk tanúi az elmúlt napokban. A bemutatott darab címe esetleg a „Harc képzelt fasiszták ellen lehetne.

Az előadás különlegessége, hogy szereplői a színpadon önmagukat alakítják benne, és nem mondják meg a nézőknek sem a szerző, sem pedig a rendező nevét, sőt, maga a műfaj sem tisztázott, bár tán leginkább abszurd tragikomédiának nevezhetnénk. Persze az is könnyen lehet, hogy nincs sem szerző, sem rendező, és egy igazi commedia dell’arte játszódik le szemünk előtt.

Mivel nincs drámai mű cím nélkül, a bemutatott darab címe esetleg a „Harc képzelt fasiszták ellen” lehetne. Monstre előadásról van szó, bemutatják a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói, hallgatói, baloldali értelmiségiek és az ellenzéki pártok. Jelen vannak még a színpadon: népség, katonaság, érdektelenség. Pillanatnyilag csak az első néhány felvonást láthattuk, így még katarzis sem volt, ezért a közönség érdeklődése is lanyhulni látszik, és nem tudni, milyen színészi eszközöket kell még bevetni, hogy megfeleljenek Laurence Olivier elvárásainak és megakadályozzák a közönséget az ásítozásban.

Mint annyi minden, korunkban a színészet is nagy változásokon ment keresztül. Valaha – egy boldogabb korban – a színészek vidám, bohém és alulfizetett társaságnak számítottak. Népszerűek voltak, hiszen mindenkit szeretünk, aki szórakoztat bennünket. Különösen a színésznők voltak ismertek és népszerűek, ami nem is csoda, hiszen már Kótsi Patkó János is megírta, úgy 1830 táján, hogy az igazi színpadi hősnő „deli, karcsú termetű, s magas, ha lehet: az ábrázatja, kontúrja nagy részekből álló, nagy tüzes szemű, szép keblű”. Nem csoda hát a sok párbaj, szöktetés és rangon aluli házasság velük kapcsolatban. A művészi élménytől felhevült ifjúság kifogta a lovakat kocsijukból, és maguk húzták azt, valamint a cipellőjükből itták a pezsgőt.

Vidám idők voltak ezek.

Az, hogy a világot jelentő deszkákon valami nagy, súlyos jelentésű dolgok történnek, sokáig senkinek sem jutott eszébe, az meg különösen nem, hogy e csélcsap társaság a „kultúra” letéteményese lenne. Petőfi azt írja, hogy apja kevéssé örült színészi ambícióinak „Tudom, sokat koplaltál,/ Mutatja is színed./ Szeretném látni egyszer,/ Mint hánysz bukfenceket.” – jegyzi fel a nép véleményét a mesterségről.

Aztán valami megváltozott, de nagyon. „…a művészet egyre inkább függvénye saját elméletének” – írja Arthur C. Danto a „Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet?” című elgondolkodtató könyvében.

A művészet, önmaga hatása alá kerülve, kilépett a politikai ideológiák színpadára és jórészt propagandává vált.

A huszadik század két mérgezett ideológiája a kommunizmus és a nácizmus egyaránt felfedezte a művészetben rejlő propagandaértéket. Nálunk a ’49-es kommunista hatalomát