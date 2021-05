A baj csak most kezdődik

„A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces beszélgetés egy átlagos szavazóval.” Winston Churchill

Hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy Gyurcsányné bejelentette indulási szándékát: végre lezajlott az első felvonás, követhetik az utóbbiak.

Valamiért úgy lett megkomponálva, hogy először neki kellett a küzdőtérre lépnie, hogy majd elveszíthesse az előválasztásokat és lemondhasson KariGeri javára. Ez azonban lényegtelen semmi. A magyar társadalmat ugyanis egy ördögi terv fenyegeti – ezt maga Varga-Damm Andrea mondja, tehát jó komolyan venni. Varga-Damm Andrea nagyon fontos szereplője a hazai közéletnek, elég csak a bundagyűjteményére vagy a Simicskával folytatott meccsnézésre gondolni. Látszik, hogy egy igazi, nagy formátumú politikusról van szó, aki szilárdan áll az elvi alapjain és nem enged a negyvennyolcból. Mondjuk Simicska ki is ment a divatból, olyannyira, hogy el is tűnt, eladta birtokait, és már csak kecskefarmjával és italozási szokásaival kapcsolatban emlegetik. Requiescat in pace.

Ő már azóta túlvan egy vitán Jakabbal és dicstelenül távozott a Jobbikból is – úgy tűnik, nem az elnökség kedvence. Hogy mi is volt a Jakabbal folytatott vita, mik voltak az érvek és az ellenérvek, az tulajdonképpen nem derült ki. Jakab felsorolt egy csomó nevet, nem indokolta meg őket, aztán elsőre nem sikerült, másodjára már igen – ki is rúgta őket és győzött, azóta aztán már nem is maradt politikus a pártban, csak ő. Meg a parizer.

Zárójel. A Jobbik igazi kedvence Potocskáné Kőrösi Anita, aki egészen nagy dolgokat tett le az asztalra. Az például egy felejthetetlen eset volt, mikor az előző kampányban testületileg elvonultak – papa, mama, gyerekek – a kamera előtt, végig a stégen, kézenfogva, háttal; na az kurva erős kép volt, szerintem a férje még büszke is rá. Anita azóta független – természetesen a valóságtól is. Zárójel bezárva.

Nos, tehát Varga-Damm közzétett egy videót, melyben eme ördögi tervet mutatja be a maga valójában, ahogyan azt Orbánbasi elképzelte. Az alap – melyre építkezek – valahogy úgy foglalható össze, hogy Orbán el akarja kerülni a választásokat, ezért aztán jól össze akarja fertőzni az embereket. Ezt pedig – most jól figyeljenek – úgy akarja elérni, hogy mindenkit beoltat, és ebből keletkezik a negyedik hullám, ami aztán végzetes lesz.

Hát vannak azért itt gondok bőven.

Az első: a terv amilyen ördögi, olyan szimpla. Arról van szó, hogy aki megvédi a magyarokat, az értelemszerűen jó hatással lesz rájuk, tehát rá szavaznak. Ez még akár helyes meglátás is lehet. Van azonban egy másik, még sokkal fineszesebb terv is elrejtve az előzőben. Úgy számol Andi, hogy amennyiben mégsem jön be Orbán első számítása, akkor jön máris a következő.

Azt is mondja ez a nagyszerű asszony, hogy azoknak, akik most megkapták az oltást, le van gyengülve az immunrendszere. Én ezt nem így tudtam, sőt, úgy hallottam, hogy már az első oltás után is élveznek valamilyen – nem is kicsi – immunitást. De ez nem így van, tudjuk meg eme nagyszerű államnőtől, sőt, ellenkezőleg: akik most kapták meg az oltást, azoknak az immunrendszere éppen a padlón van, ellentétben azokkal, akik még nem kaptak injekciót. Tehát akiknek trottyon van az immunrendszere, azok megfertőzik azokat, akiknek nincs – mert nem oltakoztak –, és ebből lesz majd a negyedik hullám. Ja, és nincs 19 millió vakcina sem, aminek rendelkezésre kéne állnia az átoltottsághoz. Valahogy az nem esik le neki, hogy hozhatnak is, és akkor majd lesz, ugyanis az nem tűnik fel neki, hogy nem fogynak el a napok, hogy egyszer csak világvége lesz, és aki bújt, bújt, aki nem, az meg nem. Ezért aztán ki is kéri magának, hogy valakit megkülönböztessenek oltási igazolvány alapján. Tehát aki nem beteg – vagy csak nem látszik, mert még nem tört ki rajta –, azt nem lehet nem beengedni, azért, mert ez szerepel Orbán aljas tervében, hogy oltassák be magukat, így akarja rávenni őket, mert végtelenül szemérmetlen. Ezt a zavaros hülyeséget most már nem akarom habosítani; a lényeg az, hogy a ’22-es választásokat el lehessen halasztani.

Valami penetráns, ahogyan ez az asszony beszél. Láthatóan folyamatos önellentmondásban van, már nem zavarja az sem, hogy örökké rá akar bizonyítani valamit Orbánra, ami nem illik rá. Ez a kényszeres „rábizonyítékhatnék” nem más, mint hogy csinálni szeretett volna valamit. Valami nagyot és fontosat – ez lett belőle. Nem javaslom senkinek, hogy ilyet csináljon – tán kivétel az, akinek minden mindegy, hiszen ő már úgysem fog újra bejutni a parlamentbe, és talán jobb is.